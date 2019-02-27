Erdoğan söylemişti, Tunç Soyer itiraf etti! CHP'nin tartışmalı İzmir adayı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'le ilgili sıklıkla dile getirdiği gerçeği itiraf etti. İzmir Körfezi'nin cansız ve ölü olduğunu söyleyen CHP adayı, kazanmaları halinde durumu değiştireceklerini öne sürdü. Soyer'in altı boş bu vaadi "Yıllardır İzmir'i CHP yönetiyor, şimdiye kadar neden yapmadınız?" sorusunun sorulmasına neden oldu.

Türkiye'nin en büyük ve güzide kentlerinden birisi olan İzmir, yıllardır CHP’li belediyenin elinde felaketi yaşıyor. Körfez kokudan geçilmiyor Kokudan geçilmeyen İzmir Körfezi'nin durumu içler acısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Körfezi'nde kokudan geçilmediğini söylerek CHP'li belediyeyi sık sık eleştirmişti. CHP'liler kızıyordu, Soyer itiraf etti Erdoğan'ın eleştirilerine CHP yönetimi ise tepki gösteriyordu ancak bugün, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Tunç Soyer, bu gerçeği doğruladı. Deniz Ticaret Odası (DTO) meclis toplantısında konuşan CHP-İP ve HDP’nin ortak adayı Soyer, İzmir Körfezi'nin cansız, renksiz, hareketsiz hatta ölü olduğunu söyledi. Bölgede yıllardır CHP belediyeciliğinin çözemediği sorunu CHP'li Tunç Soyer çözeceğini iddia etti.

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