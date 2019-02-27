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Erdoğan söylemişti, Tunç Soyer itiraf etti!

CHP'nin tartışmalı İzmir adayı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'le ilgili sıklıkla dile getirdiği gerçeği itiraf etti. İzmir Körfezi'nin cansız ve ölü olduğunu söyleyen CHP adayı, kazanmaları halinde durumu değiştireceklerini öne sürdü. Soyer'in altı boş bu vaadi "Yıllardır İzmir'i CHP yönetiyor, şimdiye kadar neden yapmadınız?" sorusunun sorulmasına neden oldu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
Erdoğan söylemişti, Tunç Soyer itiraf etti!

Türkiye'nin en büyük ve güzide kentlerinden birisi olan İzmir, yıllardır CHP’li belediyenin elinde felaketi yaşıyor.

Körfez kokudan geçilmiyor

Kokudan geçilmeyen İzmir Körfezi'nin durumu içler acısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Körfezi'nde kokudan geçilmediğini söylerek CHP'li belediyeyi sık sık eleştirmişti.

CHP'liler kızıyordu, Soyer itiraf etti

Erdoğan'ın eleştirilerine CHP yönetimi ise tepki gösteriyordu ancak bugün, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Tunç Soyer, bu gerçeği doğruladı. Deniz Ticaret Odası (DTO) meclis toplantısında konuşan CHP-İP ve HDP’nin ortak adayı Soyer, İzmir Körfezi'nin cansız, renksiz, hareketsiz hatta ölü olduğunu söyledi.

Bölgede yıllardır CHP belediyeciliğinin çözemediği sorunu CHP'li Tunç Soyer çözeceğini iddia etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
  1. Tunç Soyer
  2. CHP
  3. İzmir körfezi
  4. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. koku
  6. kirlilik
  7. İzmir

YORUM YAZ

  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 55 dk önce
    Izmirliler kokudan rahatsızolsalar CHP ye oy vermezler.Demekki o koku onlara lavanta kokusu gibi geliyor.Ne derseniz deyin ben de orada yıllarcayaşamışbiri olarak söylüyorum orada hiçbir şey değişmez.
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    . kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.

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