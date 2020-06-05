Erdoğan sokağa çıkma kısıtlamasını neden iptal ettiğini canlı yayında anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Haziran tarihleri arasında uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını neden iptal ettiğini canlı yayında anlattı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik. Ülkemizin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Bu hafta sonu da 15 ilimizde kısıtlama uygulanacağı ilan edilmişti fakat aldığımız değerlendirmeler kararı yeniden ele almamıza neden oldu. Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz. Cumartesi-pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Böylece halkım cumartesi-pazar da artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir."