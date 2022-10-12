Erdoğan senin dengin mi Tanju? Randevu alamamaktan böyle yakındı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dengiymiş gibi, Erdoğan'dan randevu alamamaktan yakınan ırkçı Tanju Özcan, “Ben CHP'den geçici olarak ihraç edildim. Yine cumhurbaşkanımızı arıyorum, yine randevu vermiyor." dedi.

Açıklamasına siyasi üsluptan uzak ifadelerle devam eden ırkçı Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gerekirse Devlet Bahçeli'yi arayacağım. O da olmazsa Putin'e mektup yazacağım. Nasıl olsa sürekli görüşüyorlar. Eğer randevu vermezse bir gece ansızın sarayına kapısına gidebilirim.

Devlet babaya mektup yazacağım. Diyeceğim ki, "Devlet baba, şu ortağına söyle, Bolu adına konuşacağım". Devlet babada beni kırmaz. Arar reis beyi, "Tanju beni taciz ediyor. Çocuğa bir randevu ver" der.

Elimde bir numara var, İbrahim Kalın’ın dediler. Arıyorum açmıyor. Ben nasıl randevu alacağım cumhurbaşkanından. Muhakkak görüşmem lazım. Konu önemli. Hem isterse 6'lı masayı konuşuruz laflarız. Bir Allah'ın kulu bana yardımcı olsun. Nasıl konuşacağım? 60 kez aramış bir ilin belediye başkanı, insan meraktan döner.