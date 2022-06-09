Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı unutmadı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmadı.
YENİ AKİT ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı unutmadı. Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şehit öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı şehadetinin 5’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz” dedi.