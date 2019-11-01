Erdoğan sayesinde paçayı kurtaran İlker Başbuğ, Müjdat Gezen’in şovuna koştu

yeniakit.com.tr Anayasa Mahkemesi (AYM) Ergenekon Davası’nda yargılanan Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanmasına karar vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanmaması için devreye girmiş, AYM de şartların yerine getirilmemesi nedeniyle Başbuğ’un yargılanmasını iptal etmişti. Bununla birlikte Başbuğ'un Ergenekon sanığı konumunda olduğu dava düşmüştü.

Müjdat Gezen’in yanına koştu

Başbuğ, Erdoğan sayesinde davasının düştüğü günde, 31 Ekim Perşembe akşamında ahlaksız Müjdat Gezen’in şovuna koştu. Geçtiğimiz yıl Metin Akpınar ile birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında akılalmaz sözleriyle gündeme gelen Müjdat Gezen’in yanına koşan Başbuğ, Erdoğan sayesinde davadan kurtulduğu halde, ona düşman birisinin yanına giderek skandala imza attı.

Karahasanoğlu’ndan tepki

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Başbuğ’un bu skandal tavrı da masaya yatırıldı. Programın ilgili bölümünde Karahasanoğlu, şu sözlerle İlker Başbuğ’u eleştirdi:

Gezen, 2016’da Başbuğ’un kitabını sahneye taşıdı

İlker Başbuğ ile ahlaksız Müjdat Gezen’in dostluğu eskiye dayanıyor. İlker Başbuğ’un kaleme aldığı “20. Yüzyılın En Büyük Lideri Mustafa Kemal” isimli kitabı “Mucize” adlı oyunla tiyatro sahnesine taşımış, Başbuğ’un Melike İlgün ile birlikte senaryosunu 8 ayda hazırladığı oyunun galası, Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından 10 Kasım’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılmıştı.