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Gündem Erdoğan rakamı verdi! Mitinge büyük katılım
Gündem

Erdoğan rakamı verdi! Mitinge büyük katılım

Yeniakit Publisher
2024-03-23 15:17:00 - 2024-03-23 15:40:44
Erdoğan rakamı verdi! Mitinge büyük katılım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara mitingine kaç kişinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti’nin Ankara mitingine vatandaşlar akın etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Türk bayrağı ve AK Parti bayrağıyla mitingin yapıldığı 700 bin metrekarelik Başkent Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, mitinge saatler kala alanı doldurdu.

 Yoğun güvenlik tedbirleri alındı

Miting nedeniyle olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. Aralarında atlı polislerin de bulunduğu binlerce polis Millet Bahçesi ve çevresinde görev yaparken, miting alanı helikopterle sürekli havadan denetlendi. Miting alanında herhangi bir olumsuzluğa karşı yüzlerce sağlık personeli de hazır bulundu.

 200 bin vatandaş alanı doldurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına 200 bin kişinin geldiği açıkladı. Vatandaşlar kadar basın da programa yoğun ilgi gösterdi. Ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu mitingi takip etti.
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 Engelli ve yaşlı vatandaşlar golf arabalarıyla getirildi

Engelli ve yaşlı vatandaşlar alana golf arabalarıyla getirildi. Bu vatandaşlar için sandalyelerin bulunduğu ayrı bir bölüm ayrılırken, kadınlar ve erkekler ayrı ayrı alanda toplandı.

Miting alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan pankartlar da yer aldı. Ayrıca Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un vaatlerine afişlerde yer verildi.

Pankartlarda şu ifadelere yer verildi:

"Sen bu milletin kabul olmuş duasısın", "Bir adam sevdik biz; Allah'tan başka hiçbir güçten korkmayan ve boyun eğmeyen", "Birlikte güçlüyüz", "Türkiye Yüzyılı şehirler için yenilikçi belediyecilik", "Dosdoğru olan yolda dün bugün ve yarın da Erdoğan'ın yanında", "Fatih gibi hırslı Kanuni gibi adil Abdülhamit kadar fedakârsin. Biliyoruz usta sen de onlardansın", "Rahat Türkiye'm emin ellerdesin."

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da yüzde 46 oy almış, milletvekilleri seçimlerinde ise AK Parti yüzde 32,5 oy alarak 15 milletvekili çıkarmıştı. AK Parti İl Başkanlığı’nın miting için günler öncesinden yoğun bir hazırlık yaptığı biliniyor.

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