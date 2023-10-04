  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD Hazine Bakanı Yellen'den Çin itirafı

ABD siyaseti karıştı! Sağcı grup McCarthy'i yedi

Bu haberi yazan bulunup sebebi sorulmalı! Bir kere bile PKK denilmeyen bombalı saldırı metni...

Vatanseverlik nedir bilir misin Fatih? Teröristlere üzülen Ayşenur Arslan'a sahip çıktı

Abaya yasağına tepki! Bundan sonra Fransa'da nefesler tutuldu: Paris'te öğrenciler okul girişini kapattı

ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar

'Gıybet' üzerine muazzam bir kıssa! Okçular tepesini terk eden sahabeler kimlerdi?

Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!

Hatay'daki konteynerda depremzedeleri elektrik çarptı! İddia Türkiye gündeminde: Yine yalan çıktı

Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç: Bu onların kararı!
Gündem Erdoğan rahatsızlandı! Tüm programları iptal! Allah şifa versin
Gündem

Erdoğan rahatsızlandı! Tüm programları iptal! Allah şifa versin

Yeniakit Publisher
2023-10-04 10:49:00 -
Erdoğan rahatsızlandı! Tüm programları iptal! Allah şifa versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ krizinin damga vuracağı kritik Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılımını soğuk algınlığı nedeniyle iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle programları iptal edildi. 

İspanya’nın Granada kentinde 5-6 Ekim tarihlerinde yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) ile Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları zirvesinin gündemine Dağlık Karabağ krizi damgasını vuracak.

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve Erdoğan İspanya'ya davet edilmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan yarın İspanya'ya hareket edecekti. 

Programlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Aliyev zirve için Granada’da olacak. Aliyev’in, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan son gelişmelerin ardından, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile oturum aralarında bir araya gelmesi planlanıyor. Zirvesi içinde yapılması planlanan “mini zirveye” ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in de katılması bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23