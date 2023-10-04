Erdoğan rahatsızlandı! Tüm programları iptal! Allah şifa versin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle programları iptal edildi.

İspanya’nın Granada kentinde 5-6 Ekim tarihlerinde yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) ile Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları zirvesinin gündemine Dağlık Karabağ krizi damgasını vuracak.

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve Erdoğan İspanya'ya davet edilmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan yarın İspanya'ya hareket edecekti.

Programlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Aliyev zirve için Granada’da olacak. Aliyev’in, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan son gelişmelerin ardından, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile oturum aralarında bir araya gelmesi planlanıyor. Zirvesi içinde yapılması planlanan “mini zirveye” ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in de katılması bekleniyor.