Erdoğan Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Vahdettin Köşkü'nde başbaşa ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Putin'in ülkesine dönmesi bekleniyor.27 Ekim 2018 Cumartesi 23:13
Türkiye'nin ev sahipliğindeki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron köşkten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Vahdettin Köşkü'nde başbaşa ikili bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin ardından Putin'in ülkesine dönmesi bekleniyor.
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