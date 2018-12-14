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Erdoğan, Putin ve Obama tadına baktı! Bu çiçekler yenilebiliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD eski Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in tadına baktığı yenilebilir çiçekler, farklı aromalarıyla özel yemeklerde tabakları süslüyor.

14 Aralık 2018 Cuma 18:16
Erdoğan, Putin ve Obama tadına baktı! Bu çiçekler yenilebiliyor

Antalya'nın Serik ve Korkuteli ilçelerindeki yaklaşık 1500 dönüm örtü altı alanda minyatür sebze, mikro filiz, Akdeniz ve Ege yeşillikleri, taze baharatlar, normal sebzeler ve saksıda baharat üretimi yapılan Erüst Tarım firmasınca yenilebilir çiçekler de üretiliyor. Bazı süpermarketlerde paketler halinde satışı yapılan ve birçok gala, düğün ile 5 yıldızlı otellerdeki özel yemeklerde tatlıdan ana yemeklere tabaklarda servis edilen yenilebilir çiçekleri ilk kez görenler, şaşkınlık yaşıyor.

Yenilebilir çiçek üretimine yaklaşık 10 yıl önce 1- 2 türle başlayan firma, çeşit sayısını 13'e yükseltti. Bu çeşitlerin bazılarında ise kendi içinde de çeşitli renk ve desende farklı üretimler bulunuyor.

Aromaları çok farklı

Yenilebilir çiçeklerin sofralara görsel olarak da büyük zenginlik kattığını belirten Erüst Tarım Genel Müdürü Mustafa Erüst, "Yediğinizde aromaları da çok farklı. Bir çiçek yiyorsunuz erik tadında, bir çiçek yiyorsunuz tere-roka tadında, bir çiçek salatalık tadında. Mesela fesleğen çiçeğimiz var, fesleğen aromalı, tatlılarda kullanımı çok güzel oluyor. Erik çiçeği yine hem tatlılarda hem yemeklerde inanılmaz erik tadı veriyor, ekşimsi. Menekşe çiçeklerimiz var, pastalar ve yemeklerde kullanılmak üzere farklı desenlerde. Elektrik çiçeği var, yediğinizde ağzınızda ufak elektrik çarpması gibi iğne batışı hissedeceksiniz. Tükürük bezlerini açıyor ve tat alımını artırıyor" diye konuştu.

Özel yemeklerde kullanılıyor 

Bu çiçeklerin bazı süpermarketlerde 'yenilebilir çiçek' olarak satıldığını aktaran Erüst, "Ama yenilebilir çiçek olarak bilinmedikleri için insanlar şaşırıyor. Marketlerde aşırı satışımız yok. Daha çok özel düğün ve yemeklerde şeflerimiz tarafından tercih ediliyor. Antalya'da 5 yıldızlı otellerde, İstanbul'daki düğünler ve özel gecelerde, lüks marketlerde yine reyonlarımız mevcut. Birçok ünlü müşterimiz de var" dedi.

Dünya liderleri tattı

Antalya'da 2015 yılında düzenlenen G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD eski Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yemeklerinde de bu çiçeklerin kullanıldığını dile getiren Erüst, "Bütün liderlere sunulan yemeklerde yenilebilir çiçekler de sunuldu ve tattılar. Bunlar adetli olarak 10 ve 20 adet şeklinde, çeşidine göre fiyatları değişiyor. Örneğin 6- 7 liraya fesleğen çiçeğinin bitkisini satıyoruz. Daha sonradan olmuş, genetiğiyle oynanmış bir şey değil; normal bitkilerin çiçekleri" diye konuştu.

Zirai ilaç kullanılmı yok

Yenilebilir çiçeklerin üretiminde zirai ilaç kullanılmadığını vurgulayan Mustafa Erüst, tamamının doğada olan çiçekler olduğunu ve kışın Serik, yazın da yayla şartlarında Korkuteli'ndeki seralarda üretildiğini anlattı. Firma tarafından üretilen yenilebilir çiçekler arasında; Latin çiçeği, çeşitli desenlerde menekşe çiçeği, kristal çiçeği, fasulye çiçeği, tatlı bahar çiçeği, erik çiçeği, salatalık çiçeği, elektrik çiçeği, mor ve beyaz viola, mini karanfil, kabak çiçeği, soğan çiçeği, fesleğen çiçeği yer alıyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:16
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Antalya
  4. Almanya
  5. Akdeniz
  6. Rusya
  7. Barack Obama
  8. Merkel
  9. Obama

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