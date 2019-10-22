Erdoğan-Putin görüşmesinde ne çıktı? PYD Kobani ve Münbiç’ten çıkacak mı? Soçi zirvesi sonuçları

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na 120 saatlik ara verilmişti. Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakat çerçevesinde terör örgütü PKK-PYD-YPG 5 günlük süre içerisinde Türkiye’nin güvenli bölge olarak kabul ettiği yerden çekilecekti. ABD ile varılan mutabakat kapsamında 120 saatlik süre bu akçam saat 22:00’da doluyor. ABD askerlerinin çekildiği Kobani ve Münbiç’e Rusya askeri destekli Esed güçleri yerleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’de oluşturulacak güvenli bölge konusunda Putin’le görüşmek üzere Soçi’ye gitti. Peki Erdoğan-Putin görüşmesinde ne çıktı? PYD Kobani ve Münbiç’ten çıkacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Rusya Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları: "Sayın Erdoğan askeri harekatın amaçlarını açıkladı. Türkiye'nin endişelerini paylaşıyoruz Barış ve istikrarı Suriye ve Türkiye birlikte sağlayacak. Suriyeli göçmenler en kısa sürede vatanlarına dönebilmeli. Kalıcı barış için Suriye'nin toprak bütünlüğü şarttır."

"150 saat içinde YPG güvenli bölge içinden çıkacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkmalalarından öne çıkanlar: "Bugünkü göreşmelerinin ana gündemi Suriye'deki gelişmeler oldu. İdlib’deki saldırıların azalmasından memnunuz. Sayın Putin’e harekatımız hakkında bilgi verdim. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Mültecilerin geri dönüşünde tarihi bir mutabaka imza attık. 150 saatin sonunda Türk-Rus ortak devriyesi yapacak. 150 saat içinde YPG güvenli bölge içinden çıkacaktır. YPG Tel Rıfat ve Münbiç'te çekilecek." 150 saatlik süre yarın saat 12'de başlayacak."

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir görüşme gerçekleşiyor. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşme harekata ciddi fırsatlar sağlayacak

Erdoğan, "Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Putin: Görüşme çok verimli olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" diye konuştu.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.