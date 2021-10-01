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Dünya Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya bombayı patlattı
Dünya

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya bombayı patlattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Peskov "Putin’le Erdoğan, Türkiye’nin yeni nükleer santrallerinin yapılabileceği yerleri ele aldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 15:03:00 -
Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya bombayı patlattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Peskov, gelen sorular üzerine, “(Soçi’de, Türkiye’de) yeni bir ekonomi alanı oluşturulması konuşuldu. Yeni enerji üniteleri inşa edilmesi konusu gerçekten de gündeme geldi. Türkiye’nin onları kurmak isteyebileceği somut cografi noktalar üstüne düşünüldü. Liderler (nükleer enerji alanında) işbirliğimizin devam etmesi ihtimalini konuştu” dedi.

Türkiye’nin inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede, Türkiye’de Rusya ile beraber iki nükleer güç santrali daha inşa etme konusunun gündeme geldiğini söylemişti.

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