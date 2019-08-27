Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü

MOSKOVA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. Moskova Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'ndaki baş başa görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulunuyor.

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