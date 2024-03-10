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Siyaset Erdoğan, Özür Özel'i yerin dibine soktu! “Kafası bozulan tekme tokat dalıyor”
Siyaset

Erdoğan, Özür Özel'i yerin dibine soktu! “Kafası bozulan tekme tokat dalıyor”

Yeniakit Publisher
2024-03-10 16:25:00 -
Erdoğan, Özür Özel'i yerin dibine soktu! "Kafası bozulan tekme tokat dalıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin durumuna dikkat çekerek, “Özgür efendi, Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir mitingine katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda 100 bin kişinin olduğunu söyledi. Erdoğan, İzmir'den yaptığı konuşmada muhalefete de seslendi.

Özgür Özel üzerinden CHP'ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'e gelenin gidenin posta koyduğunu söyledi.

Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenen Erdoğan, "İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp bırak tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'i yerin dibine soktu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik tepkisinde şunları söyledi:
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"CHP'nin 'demlendiği' müttefikleriyle ilişkisinde şeffaflık var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Böyle siyaset olur mu? İzmir ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı? Bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen giden posta koyuyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle Özgür efendiye bazı tavsiyelerde bulunabiliriz. Özgür efendi mazlum karakterine döndü. Her kafası bozulan kendisine tekme tokat dalıyor. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp bırak tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti bir yere kadar işe yarayabilir ama milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. CHP'nin geldiği şu içler acısı duruma bakar mısınız?"

Erdoğan, "İzmir’in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin bu kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir mitinginde flaş sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir mitinginde flaş sözler

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir mitinginde flaş sözler

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