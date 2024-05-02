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Siyaset Erdoğan-Özel görüşmesinin detayları belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler
Siyaset

Erdoğan-Özel görüşmesinin detayları belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

Yeniakit Publisher
2024-05-02 21:06:00 -
Erdoğan-Özel görüşmesinin detayları belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin detayları belli oldu. Özel'in Kılıçdaroğlu'nun 'tiyatro' dediği 15 Temmuz için “Tiyatro olduğunu hiç düşünmedim” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesine ilişkin detaylar belli oldu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel ile yakın zamanda iadeyi ziyaret konusunda mutabık kalındığı milli bayramlar bir araya gelinmesi konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

Özel: 15 Temmuz'un tiyatro olduğunu hiç düşünmedim!

Kaynaklar, ikili arasında yeni anayasa konusunun da konuşulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişen şartlara göre anayasanın güncellenmesi gerektiğini söyledi. Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özel’e 15 Temmuz gecesi gösterdiği direniş için teşekkür ettiği, Özel'in ise, “Tiyatro olduğunu hiç düşünmedim” dediği ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Özel, 28 Şubat davasında hüküm giyen mahkumlara ilişkin talebini ilettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise 'değerlendirelim' dediği öğrenildi. Özel'in Gezi davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan Avukat Şerafettin Can Atalay ve Osman Kavala konusunu ilettiği öğrenildi. Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mülakatların kaldırılması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi.

Erdoğan'dan seçim tebriği

Erdoğan ayrıca seçim başarısından dolayı CHP Genel Başkanı Özel’i tebrik ederek, "Sizin başkanlığınızda ivmelenen bir süreç var" dediği belirtildi.

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