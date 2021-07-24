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Siyaset Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü
Siyaset

Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 17:37:00 -
Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Mirziyoyev ile görüşmesinde, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü tebrik ederek, sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

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