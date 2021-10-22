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Gündem Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Türk SİHA'larından terör örgütünü titreten hamle
Gündem

Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Türk SİHA'larından terör örgütünü titreten hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütüne operasyon sinyalinin ardından Türk SİHA'ları Fırat’'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütü işgali altındaki Kamışlı ve Ayn el-Arab üzerinde faaliyet gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 23:24:00 -
Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Türk SİHA'larından terör örgütünü titreten hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık tahammülümüz kalmamıştır, gereken adımları atacağız" diyerek terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sinyali vermişti. Bu gelişme sonrası Türk SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı), Fırat’'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütü işgali altındaki Kamışlı ve Ayn el-Arab üzerinde faaliyet gösteriyor.

En az 130 saldırı düzenledi

PKK/PYD'nin Azez'de iki polisi şehit etmesi bardağı taşıran son damla oldu. ABD'den cesaret alan terör örgütü, son iki ayda hem Mehmetçik'e hem Suriye Milli Ordusu ve sivillere en az 130 saldırı düzenledi.

Bu saldırılar, ABD ve Rusya’nın boşaltma sözü verdiği ancak PKK’nın işgali sürdürdüğü Münbiç, Tel Rıfat, Ayn İsa ve Tel Halaf'tan geldi.

Erdoğan'dan operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık tahammülümüz kalmamıştır, gereken adımları atacağız" diyerek terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sinyali verdi.

SİHA'lar PKK işgalindeki bölgelerde

Bu gelişme sonrası Türk SİHA’ları, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütü işgali altındaki Kamışlı ve Ayn el-Arab üzerinde faaliyet gösteriyor.

 

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