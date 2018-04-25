"Erdoğan onu aday göstermişti. O da şimdi Erdoğan'a rakip oluyor"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın "Muhalefetin kafası karışık" adını verdiği makaleden ilgili bölüm şu şekilde;

"Türkiye bu sütunlardan Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olacağını öğrenmişti..

Aday olsa da olmasa da zaten Gül uzunca süredir karşı tarafta..

-Hayır cephesiyle birlikte hareket etti..

-Tweetleriyle eleştirilerini sürdürdü..

-Güya parlamenter sistemi savunanların safında çoktan yerini aldı..

2.5 saat Ahmet Davutoğlu ile görüştü..

Kimin kimi iknaya gittiği bilinmiyor..

Bugün de Temel Karamollaoğlu ile görüşecek..

Perşembe veya cuma adaylığını açıklayacağı konuşuluyor..

Kendisinin hâlâ istemediği, çevresinin ittiği söyleniyor..

Her koyun kendi bacağından asılır..

Sosyal medya ekibi çoktan kolları sıvayıp işe başladı bile..

Erdoğan onu Cumhurbaşkanı adayı göstermişti..

O da şimdi Erdoğan’a rakip oluyor..

Ama yine de son ana kadar bekleyelim derim..

Ne olur ne olmaz..

Bakalım siyasi finalini nasıl yapacak.."