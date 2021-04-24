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Gündem Erdoğan: Onlar hiçbir şeyden yılmadılar, kaçınmadılar
Gündem

Erdoğan: Onlar hiçbir şeyden yılmadılar, kaçınmadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 21:09:00 - 2021-04-24 21:21:53
Erdoğan: Onlar hiçbir şeyden yılmadılar, kaçınmadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar İlçe Sağlık Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmalarından satır başları:

Koronavirüs salgını sürecinde birçok vatandaşımızı kaybettik ama bunun yanında birçok sağlıkçı kardeşimizi de doktorlardan hemşiresine, sağlık memurlarına varıncaya da kadar onları da kaybettik. Bunların içerisinde her kademeden doktorlarımız, hocalarımız vardı. Tüm bu Kovid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar, kaçınmadılar. Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışma içerisinde oldular. Hayatını kaybeden tüm sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili peygamberimizle komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler. Bu akşam beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz her biri üçer kişilik gruplar halinde ev ev dolaşıyorlar. Evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakarlık yapıyorlar.

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