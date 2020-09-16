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Gündem Erdoğan onayladı! Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma imzalandı
Gündem

Erdoğan onayladı! Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma imzalandı

Türkiye ve Libya arasında yeni bir mutabakat anlaşması sağlandı. Anlaşma onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 08:38:00 -
Erdoğan onayladı! Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma imzalandı

Türkiye ve Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümeti arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının ardından yeni bir mutabakat anlaşması daha yapıldı.

Libya ile yapılan anlaşmanın ardınan Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Avrupa ile gerilim tırtmanmıştı. Türkiye’yi uluslararası haklarından vazgeçirmeye çalışan Fransa’nın başını çektiği Avrupa, Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak için türlü adımlar atıyor.

Yunanistan ile savaşın eşiğine gelen Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit eden Avrupa, Atina üzerinden Doğu Akdeniz’deki zenginliklere konmanın peşinde.

Yeni mutabakat zaptı

Türkiye ve Libya’ki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, inşaat sektörünü yakından ilgilendiren yeni mutabakat zaptı imzalandı.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Söz konusu mutabakattaki bazı maddeler şöyle;

- Libya'da devam eden kalkınma projelerinin icrası sürecek.

- Taraflar, bir önceki aşamada projelerdeki işin askıya alınması sonucunu doğuran olağanüstü koşulları dikkate alarak ilgili hak ve borçlarını yerine getirmek için doğrudan ve derhal görüşmelere başlayacak.

- Taraflar, ortak menfaatleri doğrultusunda ilgili hak ve borçlarına dair uzlaşma sağlayacak.

- Taraflar, projelerin teknik ve iktisadi değerlendirilmesinin ve devamlılıklarının fizibilite etüdünü yapacak. İşlerin devamına ve/veya hak ve borçlarda uzlaşmaya dair 90 gün içerisinde bir anlaşmaya varacak. Tarafların müzakerelere başlayamaması veya bir anlaşmaya varamaması veya projenin sonlandırılması durumunda 180 gün içinde kesin hesap hazırlanacak ve ilgili haklara ve borçlara dair uzlaşılacak.

- Mevcut ve gelecekteki menfaatler dikkate alarak, ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlığın dostane çözümüne dair gayret gösterilecek.

- Hükümetler, ihtiyaç ve tarafların yardım talebi halinde uzlaşı için görüş ve tavsiye verecek.

- Her iki hükümet de, sözleşmesel haklar ve borçlar ile ilgili anlaşmalara uyulmasını destekleyecek, Türk yükleniciler tarafından üstlenilen projelerle ilgili hükümetlerin vermiş olabileceği tüm taahhütlere uyacak.

- Anlaşmanın uygulamasını takip için kurulan Ortak Çalışma Grubu, 3'er aylık dönemlerde Ankara ve Trablus arasında dönüşümlü olacak şekilde ya da belirlenen başka bir yerde toplantı düzenleyecek.

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