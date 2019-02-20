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Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi

Başkan Erdoğan, önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:14
Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasının daha gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu ay yapılan 20 bin öğretmen atamasının ardından, yeni atama bekleyen öğretmen adaylarına müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının daha gerçekleştirileceğini açıkladı.

MEB takvimi açıkladı

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da bir duyuru yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:14
  1. Erdoğan
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