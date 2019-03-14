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Erdoğan: Netanyahu sen bir zalimsin!

Seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Erdoğan diğer yandan da toplu açılış törenlerine katılarak vatandaşlarla buluşuyor... Ankara’nın iki ilçesinde konuşan Erdoğan’ın hedefinde ise İsrail’in zalim Başbakanı vardı: “Netanyahu, kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin!”

14 Mart 2019 Perşembe 09:57

 Yeni Akit  Ankara 

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Pursaklar ve Gölbaşı ilçelerinde toplu açılış törenlerine katılarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Pursaklardaki konuşmasında, “Bu seçimlerde ezan düşmanlarına esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Bu seçim bir beka seçimidir. Bu seçimde bunlara gereken dersi vermeliyiz. Ezanımızı hazmedemeyenler, bayrağımızı yakanlar bunlar CHP ile el ele. Belgeyle konuşuyorum. Şu anda Bay Kemal bunlarla el ele mi, kol kola mı, sandığa beraber gidiyorlar mı? Ankara’da Bay Mansur bunlarla birlikte mi? 4’lü çete; CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve Saadet. Sizden hep beraber dersinizi orada verin” dedi.

Bize Kudüs davasını unutturamaz

İsrail durur mu, Mescid-i Aksa’yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Şimdi de İsrail’in başındaki o soyguncu, soygundan yargılanıyor. Bu adam şimdi ‘Türkiye’de gazeteciler cezaevinde, bize ders vermesin’. Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin. 7 yaşındaki o yavruları öldüren bir zalimsin. 7’den 70’e kıyan bir zalimsin. Sen bizim oradaki kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme! Biz bu ülkede hiçbir Musevi’ye zulmetmedik. Biz tahrik etmeyin, biz bu oyuna gelmeyeceğiz ama bunun hesabını uluslararası camiada soracağız. Kimse bize Kudüs davasını unutturamaz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, bütün uluslararası görüşmeleri sürdürüyor.

Ezan, bayrak düşmanları CHP’de

İç muhalefete de yüklenen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan, gidip istediği paçavranın altında ölebilir. Ama biz burada olacağız. Ezan ve bayrak düşmanları kendisine yeni çatı buldu. CHP çatısı altında, adı İYİ kendisi kötü bir partinin altında PKK’lıları sızdırmaya çalışıyorlar. Bunları belediye meclis üyesi gösterdiler. Bunlar elbette Kandil’e çalışacaklar. Biz çukur eylemlerinden sonra belediyelerden PKK’yı temizlemeye çalışırken, bunlar belediyeye taşıyor. Bunlar milleti kendileri gibi kör zannediyor.

Tüm hesapları bozacağız

Daha sonra Gölbaşı’na geçen Başkan Erdoğan, CHP’ye eleştirilerini burada da sürdürdü: “Uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini Gölbaşı’nda kurduk. Bakın bunu da CHP kıskanıyor. Uzay merkezinin ne işi var, uydunun ne işi var diyor. Bunlar böyle ittifak. Türkiye gibi çevresinden dünyanın tüm güçlerinin hesap yaptığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir. Ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart’a bağlamaktadır. Ülkemizin içinde ne kadar ezan, vatan, bayrak, milli irademiz ile sorunu olanlar varsa hepsi 31 Mart’a yüklenmiş durumdalar. Tüm bu hesapları bozacağız.” 

Başkent’e de çılgın proje

Mogan’ı haliç gibi temizledik” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunu Özhaseki kardeşimiz Çevre Bakanı iken yaptı. El ele vererek, inşallah hem Gölbaşı, hem Ankara’yı beraber tırmandıracağız. 70 milyon liralık bir yatırımla Mogan’ı büyük oranda temizledik. Buraya Ankara’nın en güzel millet bahçelerinden birini kuruyoruz. İmrahor’dan başlayıp Mogan’a kadar uzanacak 35 kilometrelik Kanal Ankara projesi ile şehrimize çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Ankara’nın güneyinin çehresini değiştireceğine inandığım bu projenin temelini çok yakında atıyoruz.

Büyük Ankara mitingi 23 Mart’ta

Bu arada Erdoğan, Ankara mitinginin tarihini de ilk kez açıklayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara’da 6’ncı ilçe mitingini yapıyoruz. Büyük Ankara mitingini 23 Mart’ta yapacağız. Seçimden birkaç gün önce yine Ankaralı kardeşlerimizle olacağız... Bunların ittifakı karanlık bir ittifaktır. Bay Kemal bir koltuğa oturdu mu bir daha kalkmasını bilmiyor. 31 Mart’ta öyle bir ders verelim ki CHP’ye oy veren kardeşlerimizi de bu adamdan kurtaralım.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:57
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İYİ Parti
  3. CHP
  4. Saadet Partisi
  5. Bay Mansur
  6. HDP
  7. Mescid-i Aksa
  8. Başkan Erdoğan
  9. Ankara mitingi
  10. 31 Mart

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