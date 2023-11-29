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Gündem Erdoğan, Netanyahu için bu ifadeyi ilk kez kullandı: Gazze Kasabı
Gündem

Erdoğan, Netanyahu için bu ifadeyi ilk kez kullandı: Gazze Kasabı

Yeniakit Publisher
2023-11-29 12:48:00 -
Erdoğan, Netanyahu için bu ifadeyi ilk kez kullandı: Gazze Kasabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan “Netanyahu adını şimdiden 'Gazze Kasabı' olarak yazdırmıştır. Bu kara leke koşulsuz destek veren herkese yapışmıştır. Bu utanç lekesi temizlenmeyecek.” Dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Aziz milletimin her bir ferdini buradan hürmetle selamlıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gece gündüz demeden koşturan tüm kardeşlerime şükranlarımı ve selamlarımı iletiyorum.

 

İNSANLIK TARİHİNİN EN KALLEŞ SALDIRISI

Filistinli kardeşlerimi, Gazze'nin mağdur insanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum. 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldılar. Camileri bombalandı, okulları yerle bir edildi, kampları bilinçli şekilde hedef alındı, sabiler hunharca katledildi. Gıdasını, elektriğini, suyunu kesip açık hava hapishanesine çevirdikleri 2 milyon insana soykırım uyguladılar. Gazze'yi yakıp yıktılar. Her türlü zulmü yaptılar.

ADINI 'GAZZE KASABI' OLARAK YAZDIRDI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaşadıkları tam bir cehennem. Yaklaşık 16 bin kardeşimiz İsrail'in saldırıları sonucunda şehit oldu. Şehitlerin her birini rahmetle yad ediyorum. Gazze'deki binaların üçte ikisi kullanılamaz hale geldi. Netanyahu adını şimdiden 'Gazze Kasabı' olarak yazdırmıştır. Bu kara leke koşulsuz destek veren herkese yapışmıştır. Bu utanç lekesi temizlenmeyecek.

TÜM YAHUDİLERİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Netanyahu işlediği cinayetlerle antisimitizmi körükleyerek İsrail halkıyla birlikte tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor.

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