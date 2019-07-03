Erdoğan nefretinde sınır tanımıyorlar! Nobel Ödülü için ülkesini satan Orhan Pamuk yine zırvaladı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Boşnak Gazeteci Emine Seçeroviç Kaşli, 'Nobel Ödüllü' Yazar Orhan Pamuk'un Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ziyaretinden sonra twitter hesabından bazı paylaşımlarda bulundu. "Orhan Pamuk, Saraybosna'ya gelmeden önce verdiği röportajda asla siyaset konuşmayacağını söylemişti" diyen Kaşni, şunları söyledi:

"Pamuk 25 Haziran'da Bosna Hersek basınına konuşurken Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu taraftarlarının zafer kutlamaları halen devam ediyordu. Nobel Ödüllü Pamuk, 'Türkiye'de insanlar korkuyor.' ifadelerini kullandı. 'Hükümeti eleştiren hapse giriyor.' dedi. Aynı zamanda da İstanbul'da nasıl güzelce yaşadığını anlattı."

'Türkiye'ye değil, Merkel'e saygı duyduğunu söyledi'

Gazeteci Kaşni, Orhan Pamuk'un, 'siyaset konuşmayacağım.' diyerek söz vermesine rağmen en çok siyaset konuştuğunu ifade ederken, sözlerine şöyle devam etti:

"Pamuk, 'kabul ettiği mülteciler için Angela Merkel'e saygı duyuyorum' dedi." Türkiye'nin 5 milyona yakın mülteciyle dünyanın en çok mülteci barındıran ülke olmasından hiç bahsetmedi. Her fırsatta siyaset konuşmam demesine rağmen 'İstanbul'u aldık çok mutluyum' ifadelerini kullanarak CHP'li olduğunu itiraf etti.

Kaşli, Pamuk'un Mostar'daki Koski Camii'ne hayran kaldığını da belirtirken,"O camiyi savaştan sonra Türkiye'nin onardığını bilmiyor" hatırlatmasını yaptı.