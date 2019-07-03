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Erdoğan nefretinde sınır tanımıyorlar! Nobel Ödülü için ülkesini satan Orhan Pamuk yine zırvaladı

'Nobel ödüllü' yazar Orhan Pamuk'un Bosna Hersek ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Boşnak Gazeteci Emine Seçeroviç Kaşli, Pamuk'un Erdoğan düşmanlığı yaparken kendisi ile nasıl çeliştiğini gözler önüne serdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
Erdoğan nefretinde sınır tanımıyorlar! Nobel Ödülü için ülkesini satan Orhan Pamuk yine zırvaladı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Boşnak Gazeteci Emine Seçeroviç Kaşli, 'Nobel Ödüllü' Yazar Orhan Pamuk'un Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ziyaretinden sonra twitter hesabından bazı paylaşımlarda bulundu. "Orhan Pamuk, Saraybosna'ya gelmeden önce verdiği röportajda asla siyaset konuşmayacağını söylemişti" diyen Kaşni, şunları söyledi:

"Pamuk 25 Haziran'da Bosna Hersek basınına konuşurken Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu taraftarlarının zafer kutlamaları halen devam ediyordu. Nobel Ödüllü Pamuk, 'Türkiye'de insanlar korkuyor.' ifadelerini kullandı. 'Hükümeti eleştiren hapse giriyor.' dedi. Aynı zamanda da İstanbul'da nasıl güzelce yaşadığını anlattı."

'Türkiye'ye değil, Merkel'e saygı duyduğunu söyledi'

Gazeteci Kaşni, Orhan Pamuk'un, 'siyaset konuşmayacağım.' diyerek söz vermesine rağmen en çok siyaset konuştuğunu ifade ederken, sözlerine şöyle devam etti:

"Pamuk, 'kabul ettiği mülteciler için Angela Merkel'e saygı duyuyorum' dedi." Türkiye'nin 5 milyona yakın mülteciyle dünyanın en çok mülteci barındıran ülke olmasından hiç bahsetmedi. Her fırsatta siyaset konuşmam demesine rağmen 'İstanbul'u aldık çok mutluyum' ifadelerini kullanarak CHP'li olduğunu itiraf etti.

Kaşli, Pamuk'un Mostar'daki Koski Camii'ne hayran kaldığını da belirtirken,"O camiyi savaştan sonra Türkiye'nin onardığını bilmiyor" hatırlatmasını yaptı.

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
  1. Boşnak Gazeteci Emine Seçeroviç Kaşli
  2. Nobel Ödüllü
  3. Orhan Pamuk
  4. Bosna Hersek
  5. Merkel
  6. Türkiye
  7. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  8. Ekrem İmamoğlu
  9. CHP
  10. Saraybosna

YORUM YAZ

  • ErenEren37 dk önce
    İslam düşmanı pkklı Orhan Pamuk şerefsizdrn inciler dinmesini beklemem
  • AkitAkit41 dk önce
    28 şubat dönemini iliklerine kadar yaşamış bir vatandaş olarak söylüyorum..haber tarzınız yaklaşımınız 28 şubat zalimlerine rahmet oluşturacak tarzda haberiniz olsun

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