Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik

Ordu'da aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik" dedi, bencil hareket eden ve AK Parti'den ayrılan isimlere tepki gösterdi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Siyasetin bir hasbiliği vardır. Hem de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için benim istediğim niye yok? Ne olur bu tür şeyler olmasın."