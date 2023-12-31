  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye tarihi doğalgaz müjdesi! 2024'e saatler kala duyuruldu

Alışverişte IBAN'la para gönderenler aman dikkat! Türkiye'ye uzmanından kritik uyarı: son yılların en büyük dolandırıcılık sorunu

Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

Rus şehirlerine dev bombalar yağdı: Roket merkez bölgelerinde düşürüldü! Ölümlere neden oldu, Ruslar çok can kaybetti

İtalya’dan Venedik’teki turistler için yeni karar

Rus basınından flaş iddia: Ruslar Türkiye'de çok büyük para kaybetti

İmamlarla ilgili tartışmalara neden olacak karar! Mektup Türkiye'ye iletildi

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Moskova ve Ankara'nın siyasi diyaloğu gelişecek! Putin'den Erdoğan'a mesaj

Başkan Beyazgül o ilimizde doğalgaz meşalesini yaktı! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla...

Yunanistan'da Fatih Terim krizi büyüyor! Olayı şimdi de Erdoğan'a bağlamaya başladılar
Gündem Erdoğan: Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir
Gündem

Erdoğan: Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir

Yeniakit Publisher
2023-12-31 08:13:00 - 2023-12-31 08:14:20
Erdoğan: Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak 'Atatürk' krizi nedeniyle iptal edilen Süper Kupa finali ile ilgili yaptığı açıklamada "Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir." dedi.

Süper Lig 2022-23 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynayacağı Süper Kupa finali iptal edildi.

Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk tişörtü ve 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözlerinin yer aldığı pankartla sahaya çıkma isteği Suudi yetkililerce kabul edilmedi. Bunun üzerine Türk futbolunun iki dev ekibi sahaya çıkmama kararı aldı.

"MUSTAFA KEMAL BU ÜLKENİN BANİSİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Dün gece yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğumuzu vurgulamak istiyorum. Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil, başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Mustafa Kemal bu ülkenin *banisidir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"CHP VE ŞÜREKASI DERS VERMEYİ BIRAKSIN"

'Siz Atatürk’ün askeri değil, itlerisiniz' diyenlerle yürüyenlerin söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Türk milletinin haysiyetini şerefini bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese de tüm insanlık gayet iyi biliyor.

CHP ve şürekası ders vermeyi bıraksınlar, samimiyseler bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Hele hele müessif bir olay üzerinden milletin inancına dil uzatılmasını hiçbir şekilde mazur göremeyiz."

*Bani: Kurucu

Bir yanda korkak ve kibirli Ekrem bir yanda cesur ve tevazulu Erdoğan
Bir yanda korkak ve kibirli Ekrem bir yanda cesur ve tevazulu Erdoğan

Gündem

Bir yanda korkak ve kibirli Ekrem bir yanda cesur ve tevazulu Erdoğan

Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması

Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması

Putin'den Erdoğan'a mesaj" target="_blank">
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Moskova ve Ankara'nın siyasi diyaloğu gelişecek! Putin'den Erdoğan'a mesaj
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Moskova ve Ankara'nın siyasi diyaloğu gelişecek! Putin'den Erdoğan'a mesaj

Gündem

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Moskova ve Ankara'nın siyasi diyaloğu gelişecek! Putin'den Erdoğan'a mesaj

Rıdvan Dilmen 'Hakkını helal etsin' diyerek açıkladı: Erdoğan, Mehmet Büyükekşi'ye bu soruyu sormuş
Rıdvan Dilmen 'Hakkını helal etsin' diyerek açıkladı: Erdoğan, Mehmet Büyükekşi'ye bu soruyu sormuş

Gündem

Rıdvan Dilmen 'Hakkını helal etsin' diyerek açıkladı: Erdoğan, Mehmet Büyükekşi'ye bu soruyu sormuş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23