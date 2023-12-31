Erdoğan: Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir

Süper Lig 2022-23 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynayacağı Süper Kupa finali iptal edildi.

Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk tişörtü ve 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözlerinin yer aldığı pankartla sahaya çıkma isteği Suudi yetkililerce kabul edilmedi. Bunun üzerine Türk futbolunun iki dev ekibi sahaya çıkmama kararı aldı.

"MUSTAFA KEMAL BU ÜLKENİN BANİSİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Dün gece yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğumuzu vurgulamak istiyorum. Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil, başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Mustafa Kemal bu ülkenin *banisidir.

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"CHP VE ŞÜREKASI DERS VERMEYİ BIRAKSIN"

'Siz Atatürk’ün askeri değil, itlerisiniz' diyenlerle yürüyenlerin söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Türk milletinin haysiyetini şerefini bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese de tüm insanlık gayet iyi biliyor.

CHP ve şürekası ders vermeyi bıraksınlar, samimiyseler bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Hele hele müessif bir olay üzerinden milletin inancına dil uzatılmasını hiçbir şekilde mazur göremeyiz."

*Bani: Kurucu