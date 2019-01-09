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Erdoğan müjdeyi vermişti! Nakit ödeme yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Birleştiren İhtiyaç Kredisi, başvuru yapan kişilere nakit ödeme yapılmadan doğrudan borçlu olduğu karta ödeme yapılacak.

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:36
Erdoğan müjdeyi vermişti! Nakit ödeme yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Birleştiren İhtiyaç Kredisi, bireysel müşterilerin ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını birleştiriyor.

Söz konusu krediyle gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Nakit ödeme yapılmayacak

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan kişiler, borç ekstrelerini bankaya götürerek başvuru yapabilir.

Başvuru yapan kişilere nakit ödeme yapılmadan doğrudan borçlu olduğu karta ödeme yapılacak.

Dolayısıyla 1 Ocak'tan itibaren yapılan kart harcamaları kapsam dışı kalacak

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:36
  1. Birleştiren İhtiyaç kredisi
  2. Ziraat Bankası
  3. Nakit ödeme yapılmayacak
  4. kredi kartı borcu

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