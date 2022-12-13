Erdoğan müjdeyi vermişti! Gabar'daki petrol sahası ilk kez görüntülendi
Müjdesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği Gabar Dağı'ndaki petrol sahası ilk kez görüntülendi. Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu biliniyor.
Müjdesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği Gabar Dağı'ndaki petrol sahası ilk kez görüntülendi. Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu biliniyor.
Gabar Dağı'nda keşfedilen ve rezerv değerinin 12 milyar doları bulduğu yeni petrol sahası ilk kez görüntülendi.
TRT Haber'de yer alan habere göre; Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedildi. Şehit jandarma Esma Çevik'in adının verildiği alanı ilk kez görüntüledi.
2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini Türkiye gerçekleştirdi.
Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıkladı. "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik." dedi.