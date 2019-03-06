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Erdoğan müjdeyi verdi, Bakan Kurum açıkladı! İşte ucuza ev sahibi olmak için gereken şartlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konutları satın almak isteyenlere ilişkin önemli açıklamada bulundu. Kurum, ev sahibi olmak için gereken şartları açıkladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:20
Erdoğan müjdeyi verdi, Bakan Kurum açıkladı! İşte ucuza ev sahibi olmak için gereken şartlar

Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, sosyal konutlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, sosyal konut almak isteyenlere ilişkin şartları da açıkladı.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilde millet bahçesi sözü verdiğini söyledi. Sosyal konut almak isteyenler için 4 bin 500 lira gelir şartı var.

Bakan Kurum’un açıklamaları şöyle:

-Hedefimiz bir çok ilimizde 6-7 metrekare kişi başına düşen yeşil alan var ancak İzmir’de bu oran 1.6. Önümüzdeki süreçte bunu 10 kat artırarak kişi başına düşen yeşil alanı 15 metrekareye çıkarmayı planlıyoruz. Millet bahçeleriyle birlikte iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek istiyoruz.

-Bayraklı Çiçek Mahallesi’nde kayaların düşmesi nedeniyle alt tarafta yaşayan vatandaşların hem can hem de mal güvenliği sorunu vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatlar çerçevesinde Valiliğimizle birlikte binaların boşaltılmasını sağladık. Vatandaşımızın rızasıyla birlikte ister yerinde otursun, ister rezerv konutlardan alsın, ister bedeliyle buradaki dönüşümü yapmak istiyoruz. Ülkemize yakışmayan görüntülerin olmasını istemiyoruz.

-İzmir’de 1 milyon binanın yüzde 70’i riskli görünüyor. İzmir’de 2.8 milyon vatandaşı ilgilendiren bir sorun. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte dönüşüm uygulamaları yapmak istiyoruz. Yatay mimari esaslı projeler olacak.

-Merkezde yapı yoğunluğunu artırmayacağız. 4-5 katlı, yoğunluğu artırmayan dönüşümler olacak.

-700 bin konutu önümüzdeki 20 yıl içinde dönüştürmemiz gerekiyor.

-2584 adet sosyal konut yapılacak. Tüm ilçemizde nüfusa yetecek kadar sosyal konut yapacağız.

-Başvuru yapacakların 2+1 konutlar için 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Oturduğu ilçede bir yıllık kayıtlı olması şartı var. Geliri 4 bin 500 lirayı aşmaması gerekiyor. 3+1 konutlarımız için 18 yaşını dolduran herkes başvurabilir. Yine bir yıl oturma şartı var. Burada bir gelir sınırlaması yok.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:20
  1. İzmir
  2. Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum
  3. Sosyal Konut Projesi
  4. Sosyal konut şartları
  5. ev almak için gereken şartlar
  6. açıklama

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