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Gündem Erdoğan müjdeyi İzmir'de verdi: 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
Gündem

Erdoğan müjdeyi İzmir'de verdi: 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-01-27 17:16:00 - 2024-01-27 17:16:49
Erdoğan müjdeyi İzmir'de verdi: 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz

Türkiye'nin dev eserlerinden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısında 30 İlçenin belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaştı.

Buradaki programın ardından Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi.

"35 bin sağlık personeli daha alıyoruz"

Erdoğan "Okullarımızın neredeyse tamamını yeniden inşa ettik. 800 bin yeni öğretmen atadık. Üniversiteyi herkese hak haline getirdik. Mesleki eğitimi ayağa kaldırdık. Sağlıkta şehirlerimizin tamamını en modern sağlık hizmetine kavuşturduk. 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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