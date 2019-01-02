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Erdoğan müjdeleri sıralamıştı! Yeni yılda ilk o geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Grup Toplantısı'ndaverdiği müjdelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar başladı. Yeni yılın ilk yasa teklifiyle sigorta primi teşviki, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 5 puan olarak uygulanacak.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:46
Erdoğan müjdeleri sıralamıştı! Yeni yılda ilk o geliyor

AK Parti, yeni yılın ilk yasateklifini vermeye hazırlanıyor. Bu hafta içerisinde TBMM'ye verilmesi beklenen ekonomik minik pakette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıldan önce açıkladığı teşvik müjdeleri yer alacak.

AK Parti'nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunacağı yasa teklifinde şu düzenleme yer alacak:

"Sigorta primi teşviki 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 5 puan olarak uygulanacak. Asgari ücret desteği ise 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 100 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için 150 lira olacak."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:46
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. erdoğan müjde

YORUM YAZ

  • Türkoğlu Türkoğlu 22 dk önce
    Acaba adil nafaka yasası düzenlemesi ne zaman gelecek. 100 günlük eylem planında vardı sanırım hesaplamadım ama 200. günlerdeyiz. Gecikmiş adalet, adalet midir. Verilen sözlerin takipçisiyiz.Ona göre oyumuzun rengi şekillenecektir. Ak Parti ye bir seçmen olarak destekliyorum ama aynı zaman eleştiririm.Takipteyiz.Milyonlarca kişi mağdur durumdadır.Vesselam.

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