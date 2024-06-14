Erdoğan mı değişti CHP mi? Ne yani Erdoğan o konuda fikir mi değiştirdi? Hadi canım

Turgay Güler, Akşam gazetesindeki köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi'ne gidişini değerlendirdi. Yazısında, bu ziyaretin diyalog açısından önemli olduğunu vurgulayan Güler, asıl sualin Erdoğan’ın mı yoksa CHP’nin mi değiştiği olduğunu belirtti. CHP’nin milli menfaatler konusunda net bir değişim göstermesi gerektiğini ifade eden Güler, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın tam on sekiz yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne gidişi üzerinde çok şey yazıldı, çizildi, söylendi. Kusura bakmasınlar da üfüren üfürene! En başta söylemek gerekir ki diyalog güzeldir. Uzun yıllar sonra böyle bir kapının aralanmasına kimsenin söyleyeceği söz olamaz. Kemal Bey ülkeyi ziyadesiyle germişti. Hakaretler, küfürler, ötekileştirme...

Görevde kaldığı sürece ifsattan başka bir şey yapmadı! Neyse. Geçmişin muhasebesi yapılır elbet. Biz gelelim asıl meseleye.

Erdoğan mı yumuşadı, CHP mi?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan mı normalleşti, CHP mi?

Erdoğan mı değişti, CHP mi?

Sorulması gereken asıl sorular bunlar! Mesela Karabağ işgalden kurtarılırken CHP 'maalesef Azerbaycan'a silah yardımında bulunuyoruz' diyordu. Bu konuda CHP hâlâ aynı noktada mı?

Öyle ya Erdoğan'ın bu konuda sözüm ona normalleşmesini nasıl beklersiniz? Normalleşip de Karabağ'ın yeniden işgaline mi müsaade edecek?

Erdoğan 'Suriye'nin kuzeyinde bir teröristan kurulamaz' derken CHP YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor 'sınırımızda DEAŞ devlet kuracağına PKK kursun' diyebiliyordu. Dahası terörle mücadele tezkeresine de 'hayır' oyu veriyordu. Bu konuda CHP hâlâ aynı noktada mı? Tezkereye yine 'hayır' mı diyecek?

Ne yani Erdoğan 'terörle mücadeleden vazgeçtik' mi diyecek? 'PKK ne istiyorsa yapsın' mı diyecek? Erdoğan mı değişecek?

İHA'ya, SİHA'ya, yerli otomobile, uçağa hasılı tüm projelere itiraz eden bir CHP vardı. Hâlâ aynı noktadalar mı acep?

Yoksa Erdoğan mı vazgeçti?

15 Temmuz'a 'tiyatro, kurgu' diyorlardı. FETÖ'cüleri affetmekten söz ediyorlardı. CHP bugün ne düşünüyor mesela?

Ne yani Erdoğan FETÖ konusunda fikir mi değiştirdi?

Uzun lafın kısası. Söz konusu görüşmeleri normalleşme olarak değerlendirebilmek için CHP'nin milli menfaatler konusunda değişimini net ortaya koyması gerekir.

Başta da söylediğim gibi bu görüşmeler diyalog kapısının aralanması açısından faydalı.

Ne var ki Özgür Özel'in meseleyi 'Kavala'yı bırakın, Demirtaş'ı bırakın' noktasına indirgemesi de bir o kadar zararlı.

Ama bugünden peşin konuşmayalım yine de. Bekleyip görelim."