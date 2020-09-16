Erdoğan Merkel'le görüştü! Avrupa'ya Doğu Akdeniz çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yoluyla görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la gerilime neden olan Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyetli bir yaklaşım olduğu sürece anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşmayla çözülebileceğini iletti.

Avrupa'ya çağrı

Görüşmede, Avrupa ülkelerine Doğu Akdeniz konusunda adil ve tutarlı olmaları gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki haklarımız konusunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika yürütüleceğini yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel ile yaptığı görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.