0553 313 94 23

Erdoğan-Merkel görüşmesi 40 dakika sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:56
Erdoğan-Merkel görüşmesi 40 dakika sürdü

Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

BAŞLAMA SAATİ 18.05

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile ikili görüşmesi TSİ 18.05'te başladı.

AKAR DA KATILDI

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

40 DAKİKA SÜRDÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi'nde 40 dakika süren görüşmesi sona erdi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:56
  1. NATO'da Erdoğan-Merkel görüşmesi
  2. erdoğan
  3. merkel
  4. nato
  5. brüksel
  6. almanya
  7. mevlüt çavuşoğlu
  8. hulusi akar
  9. ibrahim kalın
  10. en son haber

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi açıklandı?
    1. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    2. Binali Yıldırım görevi devraldı
    3. Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği..
    4. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
    5. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    6. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    7. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    8. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    9. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    10. Adana'da sosyal medyadan terör..
    11. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    12. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    13. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    14. Bitki çayları ne sıklıkla..
    15. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    16. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    17. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    18. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    19. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
    20. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı