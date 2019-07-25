Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Mahathir'in temasları yarın başlayacak. Resmi ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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