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Erdoğan: Madem şikayetçisin gel bakan ol!

Yeni kabinenin seçim süreci ve kabinedeki bakanlarla ilgili tek tek değerlendirmede bulundu. Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca'ya "Madem sağlık sektöründen şikayetin var, o zaman gel sen de bu işin içine gir" diye teklifte bulunduğunu açıkladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:06
Erdoğan: Madem şikayetçisin gel bakan ol!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Kıbrıs seyahati sırasında uçakta aralarında Kanal 7 Genel Yayın yönetmeni Zahid Akman ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinedeki bakanları tek tek değerlendirdi.  "Bu arkadaşlarımız dünyayı iyi tanıyorlar, dünya ile entegre olmakta bir sıkıntıları yok. En büyük özellikleri dürüstlükleridir, ehliyet ve liyakatleridir." diyen Erdoğan'ın yeni bakanlar için değerlendirmeleri şöyle;

MEHMET ERSOY TURİZM İÇİN BİR NUMARA OPERATÖRDÜR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirdiğimiz arkadaşımız Mehmet Ersoy, turizm sektörü içindeki neredeyse bir numara operatördür. Davet ettik, kırmadı, görevi üstlendi.

RUHSAR PEKCAN'DAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUM

Ticaret Bakanlığı’na getirdiğimiz Ruhsar Pekcan sektörün içinde bir iş insanı. Deik ile, TOBB ile yoğun çalışmaları olan bir isim. Kendisine inanıyorum, ondan da çok şey bekliyorum, odalarla ithalat -ihracat konularında yoğun çalışmaları olacak.

BAKAN KOCA'YA: "MADEM ŞİKAYETİN VAR, GEL SEN DE BU İŞİN İÇİNE GİR"

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya “Arkadaş işinin başından geleceksin” dedik. Ben bir DEİK Toplantısı’nda “Burada da babayiğitler çıksın, dışarıdan kuru sıkı atmaya benzemez, gelin elinizi taşın altına koyun” demiştim. Sonra da “Madem sağlık sektöründen şikayetin var, o zaman gel sen de bu işin içine gir, hem bu şikayetleri ortadan kaldıralım, hem de özel sektör mantığını devlette daha hakim hale getirelim” dedim. Sağ olsun o da kırmadı.

BAKAN SELÇUK'UN BAŞARI GRAFİĞİ YÜKSEK

Milli Eğitim Bakanlığı’na da Ziya Selçuk Bey’i getirdik. Benim ilk dönemimde MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı idi. Onun da akademisyenlik hayatı var ayrıca okulları var. Okullarında başarı grafiği yüksek. Oradaki başarılarını devlet okullarımıza hakim kılmasını temenni ediyorum.

PAKDEMİRLİ'NİN BAŞARISI BABASINDAN GENLERİNE İŞLEMİŞ

Gıda Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin babasından genlerine işlemiş bir başarı var, gıda sektöründe önemli görevlerde bulundu, ekonomi dünyasını da iyi bilen bir isim. Sevk-i idare kabiliyeti olan bir arkadaşımız. Benim ordinaryüs Prof. Reşat Kaynar Hocam vardı, bir gün derste “Türkiye’nin en önemli eksiği sevk-i idareci eksikliği” derdi. Yani bugünkü hali ile organizatör.

Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da çok önemli. Berat Albayrak’ın Bakanlığı dönemindeki müsteşar arkadaşımız Fatih Dönmez yıllardır sektörün içinde başarılı bir arkadaşımız.

MUSTAFA VARANK  ATOM KARINCA

Mustafa Varank’ı zaten tanıyorsunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız ODTÜ mezunu, Amerika’da yüksek lisans öğrenimi oldu. Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır; atom karınca diyebilirsiniz.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'A 2 FARKLI TEKLİF

Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’mız Zehra Zümrüt Selçuk çok zeki, farklı yerlerde eğitim görmüş, iyi bir istatistikçidir, kadın istihdamı ile ilgili önemli çalışmaları var. Aslında ben onu en son İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı Sesrıc ‘de Genel Sekreterliğe direktör olarak teklif ettim. Ama kabine gündeme gelince biz bundan vazgeçelim dedik.Ben Fatma Betül Sayan Kaya Hanım’dan, Jülide Sarıeroğlu’ndan da çok memnundum; ama parlamentodan kabineye çok fazla isim çekmeyelim istedik.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na getirdiğimiz Mehmet Kasapoğlu Spor Toto’nun başında idi. Amerika’da eğitim yaptı, Spor Toto’da bize çok ciddi katkıları oldu. Bakanlıkta da başarı olacağına inanıyorum.

Ulaştırma Bakanımız Cahit Turan daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü yapmış, özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış, çok çalışkan, dürüstlüğü ile bilinen, saat mefhumu olmayan bir isim.

BAKAN KURUM İMAR BARIŞINI İYİ TAKİP EDECEK

Çevre Bakanı Murat Kurum’u Emlak Konut’tan aldık. Onu anlatmaya gerek var mı? Emlak Konut’un Murat Kurum ile nasıl uçtuğunu, güçlendiğini biliyorsunuz. İnsanı iyi yöneten, parayı iyi yöneten bir arkadaşımız. Bu sürede İmar Barışı olayımız var. İmar Barışını iyi takip edecek, teslim aldığı noktadan çok daha iyi noktaya götürecektir. Şu anda 3 milyonu aşkın bir müracaatı almış durumdalar. Hedefi yakaladığımız anda Türkiye’miz çok daha güzel bir hale gelecek.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı’nda Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığı’da Süleyman Soylu, Adalet Bakanlığı’nda ise Abdülhamit Gül, onların da her biri kendilerini ispatlamış arkadaşlarım.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:06
  1. Erdoğan
  2. kabine
  3. yeni bakanlar
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • Ebu HarunEbu Harun20 sa önce
    Allah muvaffak etsin... Allah utandırmasın... Allah Yar ve yardımcınız olsun... Vesselam
  • ENGİN CANENGİN CAN10 sa önce
    BİRİ SPOR TOTOCU BİRİ ETS TURİZM SAHİBİ.TÜCCARLAR DEVLET YÖNETEMEZ.ONLAR CIKARLA KARLA İŞ YAPMAYA ALIŞMIŞ İNSANLAR.DEVLET YÖNETİCİSİ ÇIKARSIZ HİZMET YAPMALI.TİCARET MANTIGIYLA DEGİL.NE MUTLU TÜRKÜM DİİYENE
  • Aslan akbeyAslan akbey20 sa önce
    Kultur turizm bakani icin sadece turizm de iyi opefatoeluk yapiyor denilmis. Calisma sosyal guvenlik aile bakani icin de kadinlarin is gucune katilimina cok katkisi olacak demis. Pardon ama ne zaman kulturumuze aile degerlerimize onem vercegiz . Para ugruna kulturumuzden ve yikilmaya yuz tutan aile degerlerimizden daha ne kadar uzaklasacgiz. Cok sasiriyorum artik.hersey para ticaret degil. Manevi ahlaki degeri olan bakanliklardan tek beklenti para istihdam para istihdam.. ustelik aile kurumu caturdarken bu bakandan beklenti yeniden saglam aile kurumunun tesid edilmesine donuk olmasi beklenirken kadinlar daha fazla nasil calisma hayatina cekilir bu olmjs. Hayret ki ne hayret..
  • inciinci19 sa önce
    Olmadı başkan. Hep para hep para.tamam önemli a aile manevi kültürel değerlerımizden daha mi önemli. Kadını dışarda çalışmaya itiyorsunuz.analıktan.hanimliktan uzak alanlara. Aile kurumumuz nereye doğru gidiyor bir baksanızya. Size bu konida Allahyan korkmanızı hatirlatirim.
  • maraşlımaraşlı8 sa önce
    Herşey iyi güzelde bu maddiyatçılık herşeyi çözmüyor. Müslümanlar olarak iyice kapitalist olduk , eskiden alman usulü diye bir tabir vardı. Yemeğe çıkan karı koca hesapları ayrı ayrı öderdi. Şimdi bizde aynıı oldu. artık gençler ev kızlarına rağbet etmiyor. İlla çalışan arıyorlar. Evlenip karı koca çalış çocuklar kreşe , yaşlandıktan sonrada ana baba huzurevine , milli ve dini kimliği ile tanıdığımız başkan bu maddiyat konusunda biraz daha düşünün , hatta ahlak tarih ve medeniyet bakanlığı kurunda insanlar kim olduklarını bu dünyadan sonrada ahiretin olduğunu unutmasın. saygılar
  • TakoTako10 sa önce
    Berat bey ???
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