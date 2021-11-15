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Gündem Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Milyonların merakla beklediği 'asgari ücret' konusu masada
Gündem

Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Milyonların merakla beklediği 'asgari ücret' konusu masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ve vergi muafiyeti konusu Erdoğan'a sunulacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 01:11:00 -
Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Milyonların merakla beklediği 'asgari ücret' konusu masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek olan AK Parti MKYK ve MYK toplantılarında, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret konusu konuşulacak. Toplantılarda yeni yılda asgari ücretle ilgili hem işverenlerin hem de çalışanların beklentileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün ayrı ayrı toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 20 gündür bir araya gelmediği A Takımı'yla görüşecek.

Ana gündem maddesi asgari ücret

CNN Türk'ün haberine göre; toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konuşulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücretle ilgili yürüttüğü bir çalışma var. O çalışmaya dair detaylı verilerin AK Parti MKYK'sı ve MYK'sında ele alınması, masaya yatırılması bekleniyor.

İşçilerin vergi muafiyeti beklentisi

İşçilerin maaşlarının vergiden muaf tutulmasıyla ilgili bir beklentisi var. Bu konu da MYK ve MKYK'da mercek altına alınacak.

Yüzde 20'lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor.

Ömer Çelik açıklama yapacak

Bu iki önemli toplantının ardından da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alınan kararları ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

 

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