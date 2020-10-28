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Aktüel Erdoğan: "Kurucu irade nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız."
Aktüel

Erdoğan: "Kurucu irade nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız."

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:03:00 -
Erdoğan: "Kurucu irade nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız."
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