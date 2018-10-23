Erdoğan kurmaylarını topladı... Külliye'de kritik toplantı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin Çelik, Kurtulmuş ve Özhaseki ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleşen toplantıda, AK Parti'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin çalışmalarını ele aldı.

Erdoğan'ın ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında, "ittifak"a ilişkin konuşmasını da değerlendirdiği öğrenildi.