Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleri için talimat verdi

Başıboş sokak köpekleri Türkiye’nin en büyük güvenlik sorunlarından biri haline geldi. Her gün sokak köpeklerinin saldırdığı insanların ölüm veya yaralanma haberleri gelirken, saldırgan köpeklerden kaçarken araçların çarptığı insanlar da üzücü haberlere konu olabiliyor. Başıboş köpeklerin sebep olduğu yaralanma ve ölüm olayları son dönemde Türkiye gündeminden düşmezken, vatandaşlardan gelen şikayetlerin AK Parti'de yapılan sokak hayvanları zirvesinde de gündeme geldiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan ve bürokratlardan sokak köpekleri hakkında bilgi aldığı ve kurmaylarına "Daha ne bekliyorsunuz, adım atın, çok şikayet alıyoruz" diye kızdığı öne sürüldü.

AK Parti'de yapılan sokak hayvanları zirvesinde sokak köpeklerinin aynı anda kısırlaştırılmasının mümkün olmadığı, bunun için yeterli barınak bulunmadığı aktarılırken, maliyetlerin çok yüksek olması sebebiyle sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Zirvede her ilde barınakların kapasitesine göre çalışmaların aşamalı sürdürülmesinin en doğru yol olduğu aktarılırken, etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması, köpeklerin sahiplendirilmesi için belli bir süre verilmesi, bu sürenin sonunda sahiplendirilmeyen hayvanların uyutulması önerisinin gündeme geldiği öğrenildi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre çalışmalar sırasında dünya örneklerinin incelendiği, İngiltere, İtalya ve Portekiz'deki "Sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının acısız bir şekilde uyutulması" sisteminin esas alınacağı iddia ediliyor.

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