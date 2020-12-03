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Aktüel Erdoğan: "(Kovid-19) Salgının bize hatırlattığı bir diğer husus BM sisteminin günümüz tehdit ve ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutulması gereğidir"
Aktüel

Erdoğan: "(Kovid-19) Salgının bize hatırlattığı bir diğer husus BM sisteminin günümüz tehdit ve ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutulması gereğidir"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:37:13 -
Erdoğan: "(Kovid-19) Salgının bize hatırlattığı bir diğer husus BM sisteminin günümüz tehdit ve ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutulması gereğidir"
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