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Ekonomi Erdoğan konuştu! Borsa İstanbul yükseldi
Ekonomi

Erdoğan konuştu! Borsa İstanbul yükseldi

Haftaya yüzde 10 değer kaybıyla başlayan Borsa İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yüzde 1,76 değer kazanarak yükselişe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 15:20:00 -
Erdoğan konuştu! Borsa İstanbul yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,25 puan artışla 1.401,67 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,95, holding endeksi yüzde 2,84 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 5,70 ile metal ana, sanayi oldu.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükseldi

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 1.405,00 puanın üzerini test etti.

Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum." açıklamalarında bulundu.

Tepki alımları güçlendi

Analistler, stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğini, dün sert düşüş kaydeden banka hisselerinin de bugün yükselişe geçmesiyle tepki alımlarının güçlendiğini ifade etti.

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