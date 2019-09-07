Erdoğan 'kimlik savaşı' mesajı: Kaybedersek hiçbir şeyimiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'nin açılışında önemli mesajlar verdi.

Son yıllardaki Türkiye'nin verdiği 'kimlik savaşı'na dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz" tespitini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

Kendi tarihine, kültürüne, sanatına sahip çıkamayan bir ülkenin ve toplumun bir süre sonra kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır.

Medeniyet demek kültür ve sanatı da yeniden ve yeniden inşa etmektir. Bu topraklarda üretilmiş her türlü sanat eseriyle, topluma rengini vermiş tüm güzelliklerle iftihar edeceğiz. Ama daha önemlisi, biz bunların üzerine ne koyduğumuza da bakacağız.

Geçmişimize doğru dürüst sahip çıkamıyorsak şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekir.

Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz.

Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir.

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