Erdoğan kimi ister? Trump'ı mı, Biden'ı mı? Ahmet Hakan böyle açıkladı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçimlerinde kimin seçileceğiyle ilgili net bir tutum sergiledi. Erdoğan, ABD’nin iç siyasetine karışmadıklarını ve kim seçilirse onunla çalışacaklarını belirtti. Uçak sohbetlerinde bile Erdoğan’ın bu konudaki kararlılığının değişmediğine işaret eden Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçimlerinde kimin seçileceğiyle ilgili net bir tutum sergiledi. Erdoğan, ABD’nin iç siyasetine karışmadıklarını ve kim seçilirse onunla çalışacaklarını belirtti. Uçak sohbetlerinde bile Erdoğan’ın bu konudaki kararlılığının değişmediğine işaret eden Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi söylemi şu:
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“ABD’nin iç siyaseti bizi ilgilendirmez. Kim seçilirse onunla çalışırız.”
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Uçak sohbetinde “aramızda kalacak” falan diye bir tutum almasını sağlamaya çalıştık.
Nafile! Ser verip sır vermedi Erdoğan."