Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun aklını aldı!

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında gören Kılıçdaroğlu'nun korkusu yüzüne yansıdı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:15
Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun aklını aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. Törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da katıldı.

YÜZÜ ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRDİ

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında gören Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekle girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıkacağı anda Kılıçdaroğlu'nun beden dili kameralara işte böyle yansıdı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:15
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'dan tehdit: ABD'nin masraflarını ödemezseniz...
    1. Suudi Arabistan'dan tehdit: ABD'nin..
    2. Erdoğan'dan Güney Kore ve Özbekistan..
    3. Çocuklarda burun kanamasına dikkat!
    4. CHP milletvekilleri büyük acı yaşıyor
    5. İsrail polisinin cezası belli..
    6. MEB'den açıklama geldi! Okullar o..
    7. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun aklını aldı!
    8. Rıza Çalımbay'dan şok açıklama!..
    9. Kilosu 180 liradan satılıyor!
    10. CHP'den Abdullah Gül açıklaması
    11. İki yılda iki suikast! İkisi de İHA..
    12. 24 Haziran'daki düğünlere seçim ayarı!
    13. CHP'den İnce'nin açıklamalarına ilk..
    14. CHP aday için isim vermekten çekindi
    15. Kılıçdaroğlu'nun yüzü şekilden şekile..
    16. Rusya'dan ABD'ye karşı hamle!
    17. Hacivat ve Karagöz İngiltere'de..
    18. Rusya'dan Flaş açıklama! Nükleer silah..
    19. Dikkat! Her 100 hamilelikten birinde..
    20. FETÖ'cülerden 'terör saldırısı' yalanı
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!