Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu kutladı! Bunu deyip herkesi şaşırttı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Sivas’ta neredeyse cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ilk değerlendirmeyi köşesine taşıdı. Selvi, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bartın’daki maden faciası nedeniyle ertelenen mitingini izlemek üzere bir hafta içinde ikinci kez Diyarbakır’daydım. Erdoğan gelmeden önce Diyarbakır’ın sokaklarını, caddelerini gezdim, mitingin yapıldığı İstasyon Meydanı’nda halkın arasına karıştım. İzlenimlerimi aktaracağım. Ama önce Sivas’ta nerdeyse cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu için Erdoğan’ın ilk değerlendirmesini aktarmak istiyorum. (…)

Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, Kemal Bey’in cumhurbaşkanı adaylığını tebrik etti. Bir genç Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisini değerlendirmesini istedi. Cumhurbaşkanı önce, “Bu ziyareti ben yorumlarsam benim için ayıp olmaz mı?” dedi. Ardından sözü Kılıçdaroğlu’nun Sivas’ta Kanal 58 televizyonuna yaptığı açıklamaya getirdi. Kılıçdaroğlu, Kanal 58’de, “Şu Kılıçdaroğlu’nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir’ denmesi lazım” diyerek cumhurbaşkanı adaylığını neredeyse ilan etti. Erdoğan da bu açıklama üzerine, “Bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış. Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Türkiye, Bay Kemal gibi bir adayı görmekle, nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışı olacağını göreceğiz. Bizim bir sıkıntımız yok” dedi. Bu gidişle Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu zorla aday yapacak. Gerçi Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı adaylığını çok istiyor. Hayatını ortaya koymuş durumda."