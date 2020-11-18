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Gündem Erdoğan Kıbrıs’ı ilhak edecek
Gündem

Erdoğan Kıbrıs’ı ilhak edecek

Rumların Dışişleri Bakanı Christodoulides, “Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmazsa, Erdoğan’ın 2023’e kadar kuzeyi ilhak etmesinden korkmalıyız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:16:00 -
Erdoğan Kıbrıs’ı ilhak edecek

 Levent Sonat 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’ı ziyareti, Güney Kıbrıs Rum Kesimini çok fena korkutmuş... Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nicos Christodoulides, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmazsa Türkiye’nin adanın kuzeyini birkaç yıl içinde ilhak edebileceğinden korktuğunu söyledi.

KKTC’nin yeni dönemde Türkiye ile olan ilişkilerini kuvvetlendirmesinin endişe verici olduğunu iddia eden Christodoulides, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmazsa Türkiye’nin kuzeyi 2023 yılına kadar ilhak edebileceğinden endişelenmeleri gerektiğini belirtti.

Irak ve Suriye de hedefte iddiası

Temsilciler Meclisi Finans Komitesi’nde  üyelere seslenen Rum bakan, Türkiye’nin KKTC ile olan yakın ilişkilerinden endişeli olduklarını belirterek, “Ne yazık ki Kıbrıs’ın kuzeyi, Kuzey Suriye’deki bölgeler, Kuzey Irak’taki bölgeler Cumhurbaşkanı Erdoğan için potansiyel hedeflerdir. Bu bizi rahatsız etmesi gereken bir şeydir ve elbette endişeliyiz” derken Erdoğan’ın Osmanlı yaklaşımıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı öncesinde bu bölgeleri ilhak edip topraklarını genişletebileceğini iddia etti.


Yeni Akit Gazetesi
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