Erdoğan kazandı, Kandil tutuştu!
Terörist elebaşı Duran Kalkan, Kandil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle korktuklarını itiraf etti.
Terörist elebaşı Duran Kalkan, Kandil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle tedirgin olduklarını itiraf etti. Kalkan, "İktidarın ilk hedefi PKK olacak" dedi.
Birtakım hazırlıklar içerisinde olduklarını dile getiren Duran Kalkan Türkiye'yi 'düşman' olarak tanımlayarak çok yönlü mücadele mesajı verdi. Elebaşı Kalkan, "Mücadeleyi sadece askeri boyutla da sınırlandırmamalıyız, siyasi-askeri, esas olarak da ideolojik, tüm boyutlarda çok yönlü yürütebilmeliyiz. Bunun için de hazırlıklarımız olmalı" dedi.
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