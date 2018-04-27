Erdoğan karşıtlarının 'ittifak' arayışı da çöktü

24 Haziran seçimlerine 57 gün kala siyasi trafik baş döndürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tek aday çıkarılması için başlatılan çatı ittifakının çökmesiyle beraber CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun planları da suya düştü.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday çıkaramayacağını anlayınca milletvekilliği seçimi için kolları sıvadı. YSK'nın seçim takvimine göre ittifak için son başvuru 6 Mayıs'ta yapılabilecek. Muhalefetin ittifak kurması için 9 günü kaldı. Tek aday ve seçime ortak girme arayışının iç içe geçtiği pazarlıklarda önceki gün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de İstanbul'da bir araya geldi.

17 DAKİKADA BİTTİ

Sonuca ulaşılamayan pazarlıklar dün de sürdü. Karamollaoğlu ve Akşener bu kez çözüme varabilmek için İyi Parti'de buluştu. Ancak sadece 17 dakika süren bu buluşma tıkanan ittifak girişimlerinin aşılamadığı şeklinde kulislerde yorumlandı. Daha önce kameralar önünde uzun konuşmaların bu görüşme sonrası yapılmaması yaşanan sıkıntıya bağlandı. Görüşmenin ardından Akşener açıklama yapmazken, Karamollaoğlu, "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz" demekle yetindi. Karamollaoğlu, "Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

SOLUĞU CHP'DE ALDI

Karamollaoğlu, Akşener'in ardından olası ittifakın büyük adresi CHP'de soluğu aldı. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmelerin ana gündemini ise çatı aday formülünün rafa kalkmasının ardından milletvekilliği seçimlerinde yapılacak olan ittifak oluşturdu. CHP ittifak için sıfır baraj formülünü önermiş ancak sonuç alamamıştı. Söz konusu cephede tartışılan bir başka formül ise 5'li ittifak modeli.

ORTA YOL BULUNAMADI

Dün yapılan ikili görüşmelerde, milletvekili seçimlerinde yapılması planlanan ittifakın konuşulduğu ancak tarafların isteklerinin farklı olması nedeniyle milletvekili seçimlerinde de ittifakın rafa kalktığı değerlendirmeleri yapıldı. İttifak seçeneklerinde İyi Parti HDP'li bir ittifaka sıcak bakmazken, CHP ise HDP'nin de yer almasında ısrarcı. Saadet Partisi'nin ise herhangi bir partiye çekincesi yansımadı. Artan hesaplar ve sıkıştıran seçim takvim nedeniyle orta yolu bulmanın zorlaştığı muhalefet ittifakının doğmadan öldüğü yorumları siyaset kulislerinde yapılmaya başlandı.

20 DAKİKA SÜRDÜ

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyareti, Akşener görüşmesi gibi çok kısa sürdü. Yaklaşık 20 dakika süren görüşme sonrası Karamollaoğlu, parti genel merkezinden ayrılırken, basın mensuplarının “cumhurbaşkanlığı için herhangi bir adayın belirlenip belirlenmediği” konusundaki sorusuna, “Bunların hepsi birkaç gün içerisinde netleşecek, size o zaman aktarılacak. Sadece kısa bir görüşme yaptık o kadar” yanıtını verdi.