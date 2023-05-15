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Gündem Erdoğan karşısında hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu'na memleketinden kötü haber
Gündem

Erdoğan karşısında hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu'na memleketinden kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-05-15 15:32:00 - 2023-05-15 15:37:13
Erdoğan karşısında hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu'na memleketinden kötü haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde tek milletvekilliğini HDP adayı olan Ayten Kordu kazandı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzü memleketinde de gülmedi...

Tunceli’de, bir önceki seçimde 2 olan milletvekili sayısı, nüfustaki azalma nedeniyle 1’e düştü.

Kılıçdaroğlu'nun yüzü memleketinde de gülmedi

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 80,26 oranında oy çıkan kentte, 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde ise en fazla oyu İl Seçim Kurulu’ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 43.09 oranla HDP aldı.

Bu sonuçlara göre HDP'nin adayı Ayten Kordu milletvekili oldu.

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