Erdoğan Karakuş: Almanya Yunanistan'ı kullanıyor

Türkiye karşısında çaresiz kalan ve bölgede hiçbir varlık gösteremeyen Yunanistan, Oruç Reis'in beraberindeki donanmayla birlikte bölgeye intikal ederek çalışmalara başlaması sonrası paniğe kapılarak Avrupa Birliği'nden yardım istedi.

Yunanistan Türkiye'ye karşı ne yapacağını kara kara düşünürken Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye karşısındaki asıl ülkenin Almanya olduğunu belirten Karakuş, "Yunanistan bir figüran rolünde. Burada esas olan Almanya. Almanya, Akdeniz'de böyle bir paylaşmayı arzu ediyor mu? Çünkü Almanya'nın Akdeniz'deki emelleri başka" dedi.

Karakuş yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Almanya yeniden toparlanınca ilk işi Yugoslavya'yı parçalamak oldu. Bugünün parasıyla her yıl 150 milyar dolarlık turist gideri var. Yugoslavya'yı parçalayarak Adriyatik'te Hırvatistan üzerinden bir yer kapmayı planladı ve bu planını yaparken de Hırvatistan'a yardım amacıyla Adriyatk'in tamamen kuzeyden güneye kadar olan bütün kıyısını ele geçirecekti. Fakat ABD bunu görünce araya girdi. Yugoslavya'nın parçalanması olayı farklı gelişti.

İspanya'dan 30 milyar dolara birkaç adayı almak istedi. İspanya'da meclisten geçmedi. Oradan atladı Kıbrıs'ı ele geçirmek için Annan Planı ile önümüze gelindi. Eğer KKTC ortadan kalksaydı, bütün Doğu Akdeniz'in deniz sahasını elde ettiği gibi hava sahası da ele geçirecekti. Kıbrıs Türklerinin birçok mallarını Almanlar satın alacaktı. Kıbrıs'a Almanya konacaktı."

"Almanya Yunanistan'ı kullanıyor"

İngiltere'nin Almanya'nın bu oyununu gördüğünü kaydeden Karakuş, "İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ana sebebi budur. İngiltere, Almanya'nın aynen 2. Dünya Savaşı'ndan önceki hırsı aynen taşıyor diye ayrıldı. Almanya parasal gücü ile her yere bir yerde ulaşmaya çalışıyor." diye konuştu.

Almanya'nın Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı bir piyon olarak kullandığını ifade eden Karakuş, "Bir anlaşma olacaksa ancak Almanya'nın iknası ile olabilir. Almanya'da bunu istemez çünkü hava sahasını tamamen Almanya düzleştirmiş, AB'yi hava sahası yapmış. Kıbrıs'ı da içine aldığı takdirde Avrupa'dan kalkan bir uçak dümdüz bir şekilde Hindistan'a, Asya'ya gidebilecek. Almanya Yunanistan'ı kullanıyor. Yunanistan'ın orada bir hakkı olmadığını biliyor. Yunanistan'ı kışkırtarak bu noktaya getiriyor." dedi.